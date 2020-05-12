Сравнение не в нашу пользу. Как правительства поддерживают экономику и граждан в России и в других странах​

Президент РФ Владимир Путин 11 мая объявил о новых мерах поддержки российских граждан и компаний. Но даже с учетом последнего пакета, по объемам помощи Россия еще заметно уступает многим развитым странам: 3.6–3.8% ВВП против 5–10% ВВП и более. При этом антикризисная политика в России начинает приобретать некоторые черты европейского подхода, хотя ее реализация больше похожа на американский вариант.

Власти США сформировали достаточно крупный пакет помощи экономике - более 11% ВВП. Две главные меры поддержки - кредитование компаний и пособия по безработице. Хотя масштаб помощи американских властей выглядит внушительно, с инфраструктурной точки зрения американская экономика оказалась к ней неготовой.

Система кредитования не справляется с обработкой заявок компаний на получение экстренных заемных средств, из-за чего многие фирмы вынуждены объявлять себя банкротами. За происходящим начинает не успевать и судебная система, которой не хватает ресурсов, чтобы вовремя признавать компании банкротами. Система же социального страхования создавалась для поддержки безработных в условиях небольших кризисов, но не была готова к экономическим проблемам такого масштаба.

Процесс оказания помощи в США содержит установку на то, чтобы не допустить к ресурсам поддержки тех, кто в помощи не нуждается. Из-за этого процессы излишне бюрократизируются.

Многие западноевропейские государства выбрали более тонкое решение: помогать компаниям при условии, что те сохраняют занятость. Такой подход к экономике рассматривает ее на «клеточном» уровне. Важно, чтобы не нарушались связи между «клетками» в виде спроса и ответного предложения, потому что за счет этих взаимодействий они питают друг друга. В результате, сохраняются не только компании и их трудовые коллективы, но и межфирменные связи. Проблемой является то, что экономики европейских государств не изолированы от остального мира: многие из этих компаний - части глобальных технологических цепочек.

Российский комплекс мер поддержки экономики во многом похож на американский, хотя стремление сохранить трудовые коллективы, о котором в своих выступлениях неоднократно заявлял президент, роднит его с западноевропейскими пакетами. Реализация же российских мер пока в большей мере напоминает систему в США. В частности, анонсируя «майский» пакет помощи, Владимир Путин подчеркнул, что при оказании поддержки предприятиям должны быть «исключены махинации, заключающиеся, в том числе, в создании «бумажных», то есть фиктивных рабочих мест». Такие требования, с одной стороны, действительно ограничивают махинации с помощью, но с другой - неизбежно бюрократизируют весь процесс.

Размер поддержки по-прежнему представляется недостаточным. В России небольшим компаниям в виде субсидий и «прощаемых» кредитов вполне вероятно достанутся порядка 8-9 млрд долларов. В США же на похожие цели зарезервировано в 40 раз больше - $359 млрд.