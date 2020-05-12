Из-за пандемии проблемы падения доходов и социального неравенства приобретают все большую остроту

Наступление экономического кризиса в мире было ожидаемо и до пандемии. Подразумевался циклический спад. Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы и только усилила застарелые и нерешаемые годами вопросы.

Социально-экономическое неравенство остается ключевой проблемой для большинства жителей планеты. Во время исследования, проведенного представителями «Ромир» и GlobalNR весной 2020 года на разных континентах среди более чем 7 тысяч респондентов, им был задан вопрос о том, считают ли они разрыв между богатыми и бедными большой проблемой в своей стране.

«Топ-3 стран, где жители чаще всего утвердительно отвечали на вопрос, - это участницы БРИКС: Индия, Бразилия и Россия (86, 85 и 84% соответственно). В Китае и ЮАР мониторинг не проводился, - пояснили исследователи. - При этом даже в государствах с развитой экономикой преобладают те, кто считает разрыв между богатыми и бедным серьезной проблемой». Так, в Германии и Великобритании утвердительно на вопрос ответили 70% респондентов, а в США – 65%.

С началом пандемии мир оказался в концептуальном тупике, выход из которого нащупывается в режиме реального времени, ошибки неизбежны, и при этом нет надежд на те решения, которые казались эффективными раньше. Это же относится к социальным проблемам. В сложившихся условиях уместнее говорить уже не о том, что в мире будет нарастать неравенство, а о том, что тектонические сдвиги коснутся всех - падение доходов станет повсеместным, затронет по цепочке всех, и предпосылок для восстановления прежнего уровня жизни пока не наблюдается. Тот кризис, который сейчас переживает мир в целом и Россия в частности, стал шоком во многом потому, что именно к такому варианту развития событий никто не был готов.

По словам декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, еще до пандемии две проблемы в разных частях света поднимались как центральные - проблема социального неравенства и проблема изменения климата. Именно эти угрозы обсуждались как ключевые, в частности, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в начале года. Теперь, как считает Аузан, произошло замещение повестки. Однако замещение не означает устранения застарелых проблем. Это означает другое: что указанные проблемы теперь «звучат» иначе и требуют, судя по всему, иных подходов к решению, чем те, которые могли быть предложены до пандемии.