Как на Южном Урале бизнес поддерживают в кризис

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 мая 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Представители банков и члены правительства под руководством губернатора обсудили реализацию государственных мер поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений в период распространения коронавируса. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.

Открывая совещание, губернатор обозначил главную задачу в сфере экономики - это сохранение рабочих мест.

- Принципиально важно не допустить скачка безработицы, речь идет о средних и малых предприятиях, которые в первую очередь пострадали из-за введения ограничений, - обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

Он также напомнил о мерах поддержки пострадавших предприятий. Так, федералы готовы частично компенсировать затраты работодателям, которые сохранят рабочие места. На субсидии могут рассчитывать малый и средний бизнес. Для этого необходимо направить в налоговый орган заявление. За одного работника будет перечислено 12 тысяч 130 рублей. Ожидается, что таким образом удастся сохранить более 10 тысяч рабочих мест в регионе.

- Прошу членов правительства, ГУ по труду и занятости области провести необходимую работу с работодателями, чтобы эта мера государственной поддержки заработала – она является крайне важной, – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, запущена программа льготного кредитования микробизнеса, а также малого и среднего предпринимательства на выплаты зарплаты сотрудникам под ноль процентов годовых в первые шесть месяцев (в последующем ставка составит 4%).

- Сегодня выдано 106 таких кредитов на сумму более 200 млн рублей, - озвучил данные Алексей Текслер.

Для предприятий, которые включены в перечень системообразующих на уровне РФ, разработана программа выдачи льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Она стартует уже со ставкой около 5% и с 50-процентным гарантийным покрытием

- Важно включиться в эту работу, сориентировать бизнес на максимальное использование указанных федеральных мер поддержки. От того, как этими мерами воспользуются наши предприятия, во многом зависит то, как быстро мы восстановим нашу экономику, - считает губернатор.

Льготная ипотека для населения позволит не только помочь южноуральцам решить квартирный вопрос, но и поддержать строительную отрасль. По мнению губернатора, программа востребована, выдача кредитов началась.

По итогам совещания глава региона призвал представителей финансовых организаций и членов областного правительства объединить усилия, в том числе по большему информированию бизнеса и населения о существующих видах государственной поддержки.

- Здесь мы в одной лодке – и власть, и банки. У нас одна цель – сохранение занятости людей, - заключил Алексей Текслер.