Как Белоусов оценивает влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 мая 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Белоусов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Временно замещающий председателя правительства вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявил, что Россия вступает в сложный экономический период.

Белоусов отметил, что на состояние экономики повлияла эпидемия коронавирусной инфекции. Он напомнил, что многие предприятия были закрыты, и работа встала с конца марта. Как подчеркнул Белоусов, сильнее всего пострадали малый и средний бизнес.

Вице-премьер сообщил, что для поддержки в правительстве разработали ряд мер, среди которых кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. В Москве с 12 мая разрешат работу всех промышленных и строительных предприятий. По работе предприятий в регионах ответственность возложена на губернаторов.

По словам Белоусова, по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в технологических цепочках. Он отметил, что главной угрозой для производственных цепочек в российской экономике сейчас являются неплатежи. "Губернаторы должны взять эту проблему под свой контроль", - заявил Белоусов. "Поскольку узким местом будет являться сейчас платежи, многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше поднакопить денег. И держать деньги у себя для выплаты зарплаты. Мы запустили программу кредитования оборотных средств", - напомнил вице-премьер.