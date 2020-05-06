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30% закредитованного населения России потеряло работу

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

30% закредитованного населения России потеряло работу

Почти 30% неплательщиков по кредитам указали на отсутствие у них постоянной работы. За последний год доля должников по кредитам, испытывающих серьёзные финансовые проблемы, выросла в полтора раза.

Значительная часть должников связывает свои проблемы с пандемией коронавируса. Режим самоизоляции негативно повлиял и на клиентов, которые до этого своевременно выплачивали долги.

Особо сильно сострадал сектор среднего и малого бизнеса. В целом платёжная дисциплина ухудшилась, однако говорить о снижении платёжеспособности клиентов очень рано, - отмечают представители крупных российских банков.

Количество заявлений клиентов с просьбой о реструктуризации долга или предоставлении кредитных каникул значительно увеличилось. Люди настроены на построение диалога с банком. Большая часть клиентов уверена, что в течение полугода сможет восстановить свою платёжеспособность. На сегодняшний день более 50% заявлений о послаблении условий кредита были удовлетворены.

Коллекторские агентства пока не свирепствуют. Ситуация может поменяться в худшую сторону, если режим самоизоляции продлится ещё в течение одного или двух месяцев.

ПВ

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