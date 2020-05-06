Эксперт рассказал, что правительство не спасет малый бизнес

«Выделение 2 млрд рублей на все российские регионы в расчёте на большое количество малых предприятий в каждом регионе, это, конечно, совсем немного. Понятно, что этих денег не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя все малые предприятия или даже значительную их часть. Какую-то помощь эти средства окажут, но когда они дойдут до отдельных предприятий, то сумма может оказаться в районе нескольких десятков тысяч рублей. И ожидать, что эти деньги дадут какой-то сильный эффект не приходится, но очевидно, что региональные власти получат дополнительные средства для того, чтобы повлиять немного на ситуацию, оказать поддержку тем, кто реально оказался в очень сложном положении, - сообщил Василий Колташов.