Челиндбанк разработал собственную программу реструктуризации кредитов

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Кредитные каникулы Челиндбанка предназначены для клиентов, которые не могут получить кредитные каникулы в рамках Федерального закона 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года.

Заемщики, по каким-либо причинам не соответствующие требованиям Федерального закона № 106- ФЗ от 03 апреля 2020г., могут обратиться за кредитными каникулами по программе Челиндбанка.

Кредитные каникулы Банка могут быть предоставлены клиентам, имеющим задолженности по потребительским кредитам и ипотеке, а также кредитным картам.

Приостановление платежей по основному долгу и процентам предоставляется на срок до 6 месяцев, ограничений по сумме кредита нет.

Подать документы на реструктуризацию по программе Челиндбанка можно одним из следующих способов:

на электронную почту mail@chelindbank.ru

на электронную почту специалиста Банка (по предварительной договоренности по телефону);

при личном посещении Банка.

Ознакомиться со списком необходимых документов и подробными условиями программы можно на сайте Банка.