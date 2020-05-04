Эксперт в сфере энергетики предрек крах нефтяной промышленности США

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4 мая 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

добыча нефти, pixabay.com

Один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман предрек крах нефтяной промышленности США. По его словам, большинство американских нефтяных компаний находятся на грани банкротства.

Берман подчеркнул, что это происходит из-за серьезного снижения нефтедобычи в стране, передает ФБА "Экономика сегодня".

Уточняется, что объемы добычи природного ресурса в Соединенных Штатах могут снизиться до 5,5 миллиона баррелей в течение ближайших месяцев. Дефицит хранилищ грозит стране уже в обозримом будущем. Из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на "черное золото" нефтяники приостанавливают работу скважин в США, многие нефтекомпании разоряются, добавил Артур Берман.