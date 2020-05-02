Курс рубля: что будет после майских праздников

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2 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Благодаря продажам валюты Центробанком РФ, после падения в марте рубль немного улучшил позиции. Тем не менее, он все равно сейчас стоит на порядок меньше, чем два месяца назад.

По данным Мосбиржи за 2 марта, стоимость доллара составляла около 66,5 рублей, накануне майских праздников уже порядка 75. Соотношение евро – 74 в начале марта, 82 – сейчас.

Торги в России остановлены до понедельника, но на международных площадках в пятницу рубль продолжал дешеветь. В середине марта российская валюта заняла второе место по волатильности в мире, на первом оказался мексиканский песо. После падения цен на нефть рубль стал менее волатильным. Кратковременное падение майских фьючерсов американской нефти WTI до минус 40 долларов за баррель на стоимости рубля почти не сказалось.

«Сейчас такие колебания на рынке нефти приводят к ограниченному ослаблению рубля. Скорее всего, такая ситуация продлится до тех пор, пока не возникнет новая системная угроза: например, резкое сокращение золотовалютных резервов», - считает президент ACI Russia Сергей Романчук, отметив, что это может произойти осенью.

Некоторые эксперты отмечают, что курс рубля сейчас поддерживает сильное падение импорта в связи с пандемией COVID-19. Резко сократились ввоз товаров в страну и потребление услуг за рубежом, поэтому на доллары и евро большого спроса нет. Даже если бы спрос имелся, то он был бы сильно ограничен карантином, введенным в еврозоне.

«Но как только закончится карантин, будут сниматься ограничительные меры — придет отложенный спрос: сейчас многие сидят на запасах. И тогда рубль ослабится», - прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По мнению Сергея Романчука, если бы в сложившихся условиях не работал механизм продажи валюты Центробанком из резервного фонда, курс был бы значительно выше сегодняшнего - около 100–120 рублей.

«Это стабилизирующий эффект бюджетного правила, который мы можем наблюдать воочию», — заключает он.

Отмечается, что 1, 4 и 5 мая, в связи с праздниками, Центробанк продавать валюту не будет, а это может негативно повлиять на рубль.