Наталья Зубаревич: Бюджет России потеряет не менее полутора триллионов рублей​

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 апреля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Наталья Зубаревич, фото: соцсети

Директор региональной программы независимого института социальной политики, профессор Наталья Зубаревич в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о проблемах миллионов мигрантов, оставшихся в России в период пандемии, затронула тему не менее легкой судьбы российского малого бизнеса.

По мнению профессора, государство в настоящее время имеет перед собой четкую перспективу очень жесткого снижения доходов бюджета, и прежде всего, федерального.

«У мигрантов ситуация хуже тем, что там кушать нечего. Это великая проблема. И конечно, по уму, нужна была какая-то помощь. Но понимаете, политически это очень сложно: если ты своим не помогаешь, как ты мигрантам будешь помогать? Это же все в одном пакете: если ты гуманная страна, ты помогаешь и своим, и мигрантам, понимая, что им просто тупо нечего есть во многих случаях», - пояснила Зубаревич, отметив, что российскому малому бизнесу осенью будет нечем закрывать отложенные платежи.

По мнению эксперта, за счет сокращения налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль и поступлений по экспортным пошлинам, федеральный бюджет России потеряет в 2020 году, по самым мягким оценкам, не менее полутора триллионов рублей, и дефицит его будет ощутимым.

«А еще нужно давать деньги пенсионному фонду – он потеряет на всей этой истории где-то 800 миллиардов – это трансфертом надо закрывать. И фонды обязательного медицинского страхования и соцстраха – это 300 миллиардов. И что вы тут со своим малым бизнесом? Ребята, у нас большие дела, больше триллиона нужно будет докинуть. И все не покроют – тут иллюзий нет. Но где-то в районе триллиона нужно доказывать субъектам, потому что у них посыплется со страшной силой налог на прибыль и, но не так жестко, НДФЛ. И практически уйдут платежи так называемой упрощенки, патенты — на совокупный доход малого бизнеса», - заключила Зубаревич.