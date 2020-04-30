Челиндбанк снижает размер ряда комиссий по эквайрингу

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Инфографика от Челиндбанка

В зависимости от темпов снижения оборотов в апреле 2020 г. фиксированные и минимальные части торговой уступки по эквайрингу будут снижены или отменены.

Челиндбанк продолжает принимать меры для поддержки бизнеса в условиях кризиса. Так, Банк снижает фиксированные и минимальные части торговой уступки по договорам эквайринга, вплоть до их полной отмены.

При отсутствии оборотов по терминалу в апреле 2020 г. указанные части торговой уступки не будут начисляться. А в случае снижения оборотов по терминалу в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г., торговые уступки будут снижены пропорционально.

Подробную информацию можно узнать по телефону Контакт-центра Банка 8-800-5001-800.