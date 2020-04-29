Экономист объяснил, почему не стоит опасаться безработицы

Экономист Ростислав Капелюшников сообщил,что России не стоит опасаться безработицы, потому что российские предприятия не любят увольнять сотрудников.
Из-за пандемии коронавируса более 300 миллионов человек в мире могут потерять работу до июля, сообщается в обновленном докладе Международной организации труда. Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе. Кроме того, ещё 1,6 миллиарда потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.
Экономист Ростислав Капелюшников не согласился с данными прогнозами и отмечает, что российские предприятия предпочитают снижение зарплат сокращению работников.