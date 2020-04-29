Экономист объяснил, почему не стоит опасаться безработицы

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29 апреля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист Ростислав Капелюшников сообщил,что России не стоит опасаться безработицы, потому что российские предприятия не любят увольнять сотрудников.

Из-за пандемии коронавируса более 300 миллионов человек в мире могут потерять работу до июля, сообщается в обновленном докладе Международной организации труда. Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе. Кроме того, ещё 1,6 миллиарда потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Экономист Ростислав Капелюшников не согласился с данными прогнозами и отмечает, что российские предприятия предпочитают снижение зарплат сокращению работников.