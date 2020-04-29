«Россети Кубань» готова обеспечить резервными источниками энергии медучреждения

Аргументы Недели → Экономика

29 апреля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Инфекционная больница №4 Армавира, где установлены аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусной инфекцией, находится на особом контроле энергетиков. При необходимости специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» готовы подключить медицинское учреждение к резервному источнику энергии: автономный источник энергоснабжения (передвижной дизель-генератор мощностью 200 кВт) для медучреждения находится в полной готовности.

Для надёжного энергоснабжения лечебного учреждения в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки энергетики провели внеплановые осмотры оборудования и тепловизионный контроль объектов электросетевой инфраструктуры.

Состоялись совместные противоаварийные тренировки с представителями медицинского учреждения, в ходе которых были отработаны алгоритмы действий при запуске дизель-генератора и переводе электропитания от автономного источника.

– Бесперебойное энергоснабжение больниц, где медики помогают пациентам справиться с опасным недугом, находится под пристальным вниманием энергетиков. Персонал энергокомпании в полной готовности для подключения медучреждения при необходимости к резервным источникам питания, мы должны работать на опережение и предусмотреть все нештатные ситуации и оперативно реагировать на них, – подчеркнул директор Армавирских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

Организовано круглосуточное дежурство персонала, работники оснащены всеми необходимыми средствами защиты и выполняют все меры предосторожности.

Специалисты готовы реагировать на любые нештатные ситуации, связанные с энергоснабжением, и, в случае необходимости, оказывать помощь коллегам из территориальных сетевых компаний вне зависимости от балансовой принадлежности энергообъектов.

В зону обслуживания Армавирских электрических сетей входят пригород Армавира и пять административных районов – Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский. Крупными потребителями филиала являются такие предприятия, как Армавирский электротехнический завод, Армавирский завод тяжелого машиностроения, Армавирский электрометаллургический завод, «Кубаньжелдормаш», несколько сахарных заводов, крахмальный завод в Гулькевичском районе, а также десятки соцобъектов и предприятия АПК.