Экономист: почему Росстат не видит реального снижения доходов россиян

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27 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Реальные денежные доходы жителей России в период с января по март сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сказано в опубликованных отчетах Росстата.

Экономист Василий Колташов объяснил, что уменьшение доходов россиян в первом квартале связано с общим затуханием экономической деятельности на протяжении всего 2019 года.

"Прогноз Росстата по второму кварталу 2020 года – прогноз объективный, и мы сокращение доходов и будем наблюдать, причем, достаточно серьезное", - добавил специалист.