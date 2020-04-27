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Экономист: почему Росстат не видит реального снижения доходов россиян

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист: почему Росстат не видит реального снижения доходов россиян
Фото: pixabay.com

Реальные денежные доходы жителей России в период с января по март сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сказано в опубликованных отчетах Росстата.

Экономист Василий Колташов объяснил, что уменьшение доходов россиян в первом квартале связано с общим затуханием экономической деятельности на протяжении всего 2019 года.

"Прогноз Росстата по второму кварталу 2020 года – прогноз объективный, и мы сокращение доходов и будем наблюдать, причем, достаточно серьезное", - добавил специалист.

АГ

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