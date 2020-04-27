Перечислены самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 апреля 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixels.com

Специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» предложили россиянам оценить степень своей обеспокоенности из-за пандемии по шкале от 0 до 10. Выяснилось, что в стране по этому поводу переживают 85,5% респондентов, а 14,5% - не испытывают страха вообще.

При это больше всего обеспокоены жители Дальнего Востока, особенно Забайкальский край - 33,3%. Далее идут Псковская область – 19,6%, Оренбургская область - 14,9% и Нижегородская область - 14,8%. Завершает пятерку Волгоградская область - 13,3%.

Кроме того, в десятку регионов, которые испытывают страх перед коронавирусом вошла Москва – 10,8%.

Отмечается, что большинство граждан России оценили степень своей обеспокоенности на 5 балов – 24,5%, а выше среднего уровня (от шести до десяти балов) - 40,6%.

При этом «самыми бесстрашными» регионами, где оценка не поднялась выше 0 балов стали Санкт-Петербург (33,3%), Северо-Кавказском федеральный округ (21%) и Сибирский федеральный округ (20,8%).

«Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха», - говорится в исследовании. Однако 10,4% россиян закупают продукты впрок, а 8,3% откладывают деньги.

Ранее Антон Силуанов заявил, что Минфин готов поддержать население и экономику в случае продления ограничений.