Путин на совещании с банкирами призвал минимизировать потери в экономике из-за коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 апреля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин сегодня провел совещание с банкирами о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования. Президент отметил, что эпидемия коронавируса прежде всего угрожает жизни, здоровью людей.

Путин заявил, что воздействие эпидемии опасно и для экономики, для состояния целых отраслей. Российский лидер поставил задачу банковскому сектору "минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери".

Он напомнил о ряде решений правительства "по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию ИП, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям.

"Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу", - подчеркнул президент. Он признал, что сейчас и банки сталкиваются с непростыми обстоятельствами.

"Вы напрямую работаете с гражданами, с предприятиями, знаете их проблемы, запросы и от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", - поручил Путин банкирам.