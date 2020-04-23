Дно сегодняшнего дня: китайцы будут зарабатывать больше россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 апреля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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По итогам первого квартала 2020 года, несмотря на пандемию, среднедушевой располагаемый доход китайского населения увеличился в номинальном выражении на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В тоже время, по мнению бизнес-сообщества, обвал доходов россиян в текущем году может достичь 50%.

По информации Государственного статистического управления КНР, за первый квартал 2020 года среднедушевой располагаемый доход жителей Китая составил примерно 8,6 тыс. юаней. Это несколько выше, чем 1,2 тыс. долларов, то есть около 400 долларов в месяц.

Ситуацию с доходами населения РФ по итогам первого квартала мы сможем узнать в публикациях Росстата только в начале следующей недели. Несмотря на рост среднедушевого денежного дохода россиян в течение 2019 года, в нынешнем году, по мнению экономистов, это не повторится. Более того, эксперты прогнозируют обвал доходов населения РФ до 50%.

«Денежные доходы населения в долларах, а вероятно даже и в рублях, будут сокращаться на фоне роста безработицы и падения прибылей большинства предприятий-работодателей», – отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Оценки члена генерального совета «Деловой России» Павла Гагарина еще более критичны. По его мнению, доходы населения могут обвалиться на 50% в случае карантинных мероприятий сроком до трех месяцев и на 70–80% в ситуации режима изоляции сроком на шесть месяцев.

Добавим к этому обесценивание национальной валюты. По прогнозам экспертов, на фоне потрясений нефтяного рынка курс может опускаться до 85–90 рублей за 1 доллар.