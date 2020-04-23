Российские потребители – новая реальность

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 апреля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

фото: соцсети

Потребители учатся жить в режиме самоизоляции и готовятся экономить - эти выводы делают эксперты на основании совместного исследования BCG и исследовательского холдинга «Ромир».

Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии ситуации и выявление их готовности тратить в столь тревожные времена; а также прогноз о том, как именно изменится поведение потребителей в течение ближайших 6 месяцев, каковы перспективы каналов сбыта и каким станет покупательское поведение.

2/3 респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и оценивают свое финансовое положение как нестабильное:

-84% респондентов полагают, что экономическая ситуация ухудшится, либо, в лучшем случае, не улучшится в течение ближайших месяцев;

- 75% ожидают экономической рецессии в связи с пандемией COVID-19;

- 62% чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности.

Основные тренды потребительского рынка сегодня

Ожидается спад во всей категории “Продукты” за исключением сегмента “Свежие продукты”, а те потребители, что увеличивают расходы, делают это исключительно ради создания запасов в период самоизоляции.

В категории “Одежда и обувь” ожидается спад во всех сегментах за исключением детской одежды.

В категории “Товары длительного пользования” наибольшее падение отмечается в сегменте домашней электроники, а наименьшей — в сегменте “Велосипеды и самокаты”. Потребители либо планировали покупку ранее, либо покупают, опасаясь повышения цен.

В категориях услуг, относящихся к сфере развлечений и путешествий, ожидаемо отмечается сильное падение. В качестве основной причины (до 60% случаев), называются изоляция и страх заболеть, причем эта же причина указывается в отказе от использования общественным транспортом по всей стране.

Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом "миллениалы" в большей степени, чем "поколение Z" и "бэби-бумеры".

Российский рынок в ближайшие 6 месяцев - прогноз

Российские потребители планируют тратить меньше во всех каналах, причем наихудшие перспективы у торговых центров (порядка 47% опрошенных планирует тратить там меньше) и заведений уличной торговли (40%). Также сильно пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры (34%), рестораны (34%), спа-салоны (36%), тематические парки (36%), концертные залы (36%), организация досуга и отдыха (46%).

В сегменте онлайн-торговли хотя и ожидается рост, благодаря столичным потребителям, однако и здесь ситуацию простой не назовешь: в целом покупатели планируют сокращать свои расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен.

На офлайн торговлю будет негативно влиять боязнь заразиться, а покупки в интернете будут сокращаться из-за ухудшающейся экономической ситуации. В ближайшей перспективе ожидается, что единственно растущим каналом продаж будет онлайн, причем, в большей степени, в Москве.

Одновременно прогнозируется рост расходов на услуги телемедицины, вызванный опасением лично посещать медицинские учреждения.

В ходе исследования была проведена работа с 1200 респондентами по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москвена базе платформы Romir Consumer Scan Panel. Проанализированы данные о потребительских расходах в 40+ товарных категориях,что позволило выяснить краткосрочные и среднесрочные планы потребителей.

Ситуация, связанная с коронавирусом COVID-19, меняется очень быстро. Поэтому, несмотря на всю тщательность выполнения настоящего исследования потребительских настроений в связи с пандемией COVID-19, оно отражает позицию лишь на текущий момент времени (апрель 2020). В будущем исследование будет продолжено, что позволит отследить потребительские настроения в динамике.