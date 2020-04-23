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Россияне платят за газ больше, чем европейцы

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне платят за газ больше, чем европейцы

Из-за коронавирусного кризиса цены на газ для европейских покупателей продолжают снижаться. Так, в Великобритании цена на голубое топливо опустилась ниже внутрироссийских показателей.

Понижение цен происходит и в Нидерландах. Тенденция происходит на протяжении последнего месяца. Большое влияние на ценообразование оказала тёплая зима. В европейских государствах остались большие запасы газа в хранилищах.
Большое количество предложений на поставку газа из США, Катара также создают условия для падения цены.

Аналогичная ситуация происходит в государствах Восточной Азии. Стоимость газа сравнялась по стоимости с углём.

Ряд специалистов предполагает, что газовый рынок может трансформироваться. Если раньше торговые отношения закреплялись долгосрочными контрактами, то теперь сроки могут доходить до нескольких недель. Это сильно ударить по интересам Газпрома, поток которого работает по долгосрочным контрактам.  В результате падения спроса выручка компании существенно снизилась. При этом эксперты сомневаются, что Газпром снизит цены на топливо для российских потребителей.

ПВ

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