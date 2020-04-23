Спрос на нефть и курс рубля: обвал неизбежен?

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 апреля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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В начале недели цены на нефть марки WTI обрушились до отрицательных значений, достигнув в какой-то момент биржевых торгов отметки в -$40 за баррель. В среду марка Brent подешевела до $15,98 за баррель, а стоимость фьючерса сорта WTI установилась на отметке в $10,85. Ситуация на нефтяном рынке крайне негативно влияет на перспективы российского рубля.

Курс рубля близок к обвалу, и держится пока лишь за счет активной продажи Центробанком долларов на бирже по бюджетному правилу. В понедельник ЦБ направил на его поддержку более $222 млн (16,8 млрд рублей).

«Картина на нефтяном рынке крайне мрачная, - отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. — В апреле падение потребления составит 30–35 млн баррелей в сутки, в мае — 25–30 млн б/с. В июне карантинный режим, вероятно, начнут смягчать, поэтому падение потребления может снизиться до 15 млн б/с. Однако к этому времени нефтехранилища будут заполнены под завязку».

По мнению экспертов, переломить нынешний тренд на понижение может только одно — хотя бы частичное восстановление спроса. Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов считает, что в ближайшие два-три месяца нефть продолжит дешеветь, и ни ОПЕК+, ни Россия ничего не смогут с этими объективными обстоятельствами поделать. По его словам, сложившаяся ситуация связана с тем, что уже на протяжении многих лет рынок функционирует в условиях кризиса перепроизводства.