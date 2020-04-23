Центробанк призвал Минэкономразвития сдерживать активность Глазьева

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23 апреля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Глазьев, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо с предложением повлиять на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева. ЦБ также попросил ведомство сдерживать информационную активность Глазьева.

Регулятор возмущен действиями министра ЕАК, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции. Глазьев, как известно, давний оппонент финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка.

14 апреля ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что в связи с распространением коронавируса COVID комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева. В ней министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике назвал мировой кризис "следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов", и предложил реализовать ряд стабилизационных мер, в том числе выдвинул идею "налога Тобина".