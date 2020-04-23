Центробанк призвал Минэкономразвития сдерживать активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо с предложением повлиять на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева. ЦБ также попросил ведомство сдерживать информационную активность Глазьева.
Регулятор возмущен действиями министра ЕАК, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции. Глазьев, как известно, давний оппонент финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка.
14 апреля ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что в связи с распространением коронавируса COVID комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.
К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева. В ней министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике назвал мировой кризис "следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов", и предложил реализовать ряд стабилизационных мер, в том числе выдвинул идею "налога Тобина".