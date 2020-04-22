Нефтяной кризис ударит по кошельку россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не может стабилизировать цены. В понедельник котировки американской нефти WTI обваливались более чем на 300%. Стоимость майских поставок достигла отрицательного значения - до минус 40 долларов за баррель.

Последние события показывают, что ОПЕК пока не справляется с последствиями пандемии. Производители некоторых стран мира будут платить самим покупателям за то, чтобы их нефть забрали.

«Нефть была 50 центов за баррель в 1960 году, но она никогда не была ниже 1 цента», – рассказал СМИ управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзи.

В понедельник СМИ сообщили, что расчетная цена барреля российского Urals составила минус 2 доллара. Отметим, еще в начале апреля экспортная стоимость Urals уходила в отрицательную зону. Тем не менее, по информации Минфина, средняя цена на этот сорт нефти за период с 15 марта по 14 апреля составила 19 долларов за баррель.

«C одной стороны, отрицательные цены сформировались в локальном сегменте рынка, а с другой – это сигнал для рынка, что в мире явное перепроизводство нефти и цены могут продолжить падать, даже несмотря на соглашение ОПЕК+, – считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Еще одна из версий происходящего – спекулятивная демонстрация силы. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, зафиксированное снижение котировок WTI в майском фьючерсном контракте «расценивается как беспрецедентная спекуляция на нефтяном рынке» при участии крупных игроков.

«Такие действия могли быть реализованы в интересах определенных бенефициаров, которые могли получить масштабные прибыли», – сообщил эксперт.

Последствия происходящего, конечно же, окажут влияние на российскую экономику.

«Российский бюджет крайне зависим от продаж энергоносителей, поэтому любые снижения цены негативны, – отмечает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова. – Дефицит бюджета проще всего «закрывается» девальвацией рубля, поэтому низкие цены на нефть каждый из нас через цепочку взаимодействия заметит по своему кошельку».

По мнению эксперта, в течение года курс национальной валюты может «бросать» из стороны в сторону – от 65 до 90 рублей за 1 доллар. Расчеты некоторых аналитиков, со ссылкой на ранее сделанные прогнозы агентства Bloomberg, говорят о том, что курс может не просто приблизиться к отметке 100 рублей за 1 доллар, но даже превысить ее.