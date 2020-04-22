Запад уже размяк от кризиса, который только начался. России не привыкать

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Первые цифры по 2020 г. пока действительно страшноватые. Например, по данным Банка России, общий сырьевой экспорт РФ в первом квартале рухнул на четверть, углеводородный – в целом на 40%, в том числе газовый – вполовину. Правда, это в деньгах, в реальных объёмах всё не так плохо. В целом по сравнению с первым кварталом прошлого года Россия недосчиталась ужасающей суммы – 88 млрд долл. экспортной выручки. Но есть и светлое пятно – наш несырьевой экспорт не сократился! Он как был год назад в первом квартале 44,5 млрд долл., так и остался в 2020-м.



В первой половине апреля производство бензина в России рухнуло на 20%. Глава Минэнерго А. Новак предсказывает скорое падение спроса на бензин и дизель в РФ на 40%, хотя европейский опыт говорит, что будет скорее 70–80%.



Впервые с 2014 г. в прошлом году в РФ был чистый приток, а не отток капитала. Увы, за первый квартал 2020 г. из РФ уже убежали очередные 17 млрд долларов. Вообще во второй половине прошлого года наша экономика наконец начала отходить от шестилетнего затяжного болота и спада. И вот опять.



Как оказалось, в ЦБ действует правило: при стоимости нефти ниже 25 долл. за бочку он начинает любой ценой продавать валюту из резервов для поддержки рубля. На это только за март уже ухнули 10 млрд долл. из госкубышки. Но, как показала история, в какой-то момент ЦБ откажется дальше «палить резервы».



Некоторые поставщики тяжёлой, не особо востребованной нефти не только не просят за нефть ни цента, но начали доплачивать покупателям за то, что те вывезут топливо с их хранилищ! Конечно, это выглядит полным армагеддоном, но такой расклад продлится недолго.



Страны золотого миллиарда ни много ни мало 75 лет с окончания Второй мировой не нюхали настоящих серьёзных потрясений. США того больше, поскольку, пока в Европе шла война, Северная Америка на ней фантастически богатела, за счёт этого вытащив свою промышленность из ямы затяжной Великой депрессии. Запад чрезвычайно размяк. Даже обычное по нашим меркам падение ВВП на 3–5%, которым МВФ грозит странам «Большой семёрки», как и любое снижение уровня жизни как таковое там принимают будто вселенскую катастрофу. На фоне наших страданий это даже не рана, укол булавки.



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