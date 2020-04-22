Общий уровень цен на товары и услуги в марте снизился: несмотря на ажиотажный спрос в преддверии самоизоляции

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

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Статистика свидетельствует, что индекс реальных изменений общего уровня цен на товары и услуги в марте показал падение в 0,08%,Исследовательский холдинг Ромир подготовил индекс Дефлятора за март. Основой для расчета являются данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

В марте 2020 вектор Дефлятора пошел в разрез с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал падение в 0,08%, а инфляция – рост в 0,55%. Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 1,1% и 1,3% соответственно.

Показатель официальной инфляции в марте продолжил положительную тенденцию пяти прошлых месяцев и, по расчётам Росстата, получил значение в 0,55%.

И это на фоне ажиотажного спроса - жители России в марте увеличили свои расходы на 15,1% на фоне распространения коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время наблюдений, сообщает исследовательский центр «Ромир». Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю.

Россияне стали более экономными на фоне тревожной ситуации, связанной с приближающимся периодом пандемии, и искали товары по наиболее низким ценам, что сказалось на небольшом снижении цен купленных товаров в конце марта. Это, в свою очередь, и сказалось на дефляторе.

Начиная со второй декады марта, ситуация в секторе домашних хозяйств стала быстро меняться. Всплеск спроса на продукты питания и товары первой необходимости быстро захлебнулся. Судя по доступным ежедневным данным о динамике спроса на основные продукты питания, пик покупок пришелся на 17 марта, затем ситуация стабилизировалась.

По итогам первого квартала 2020 г. сохранились относительно низкие темпы инфляции на потребительском рынке: Индекс потребительских цен составил 102,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам – 102,0%. Помогла тенденция замедления инфляции ниже целевого уровня, сложившаяся еще в прошлом году. В дальнейшем следует ожидать ускорения темпов инфляции.