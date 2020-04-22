Крах сферы услуг во время пандемии в России ожидают к маю

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Объявленный в России режим самоизоляции может привести к закрытию многих ресторанов, фитнес-клубов, сервисов такси и каршеринга уже в мае. В малых и средних предприятиях, по большей части в сфере услуг и торговли, занято около 18 миллионов человек. По оценкам Торгово-промышленной палаты, закрыться могут порядка 3 миллионов компаний.

По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, банкротства в отрасли ждут до 70% компаний. В настоящий момент 600 тысяч человек, занятых в этой сфере, находятся под угрозой сокращения. Обязательства в случае массовых банкротств составят порядка 40 млрд рублей.

Переход рестораторов на альтернативные формы работы ситуацию фактически не исправил.

«Доставка, на которую мы уповали в надежде покрыть расходы, ничего не дала. Не все блюда можно доставить до потребителя», - рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, отметив, что все деньги в настоящее время уходят на выплату заработной платы сотрудникам.

«Если май также придется просидеть без дела, то с рынка уйдет более 30% ресторанов. Большинству просто не на что будет открываться заново. И занять будет не у кого», - подчеркнул Бухаров.

Близка к критическим показателям и ситуация в сфере автоперевозок.

«Весь блок такси упал на 90%, по экономклассу падение чуть меньше, - сообщил генеральный директор Gett Russia Анатолий Сморгонский. - Сейчас нашей компании помогают жить услуги B2B: для тех, кто на удаленке, возим вещи с работы, обеспечиваем документооборот, возим в офис сотрудников компаний, которые решили, что работники не должны пользоваться общественным транспортом, но все-таки должны посещать офисы».

Сокращение выручки каршеринговых компаний к концу эпидемии может достичь 70%. С 13 апреля все поездки на автомобилях каршеринга в Москве временно запрещены.