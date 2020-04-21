Кредитных каникул для бизнеса не предвидится

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 апреля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство в условиях пандемии решило предоставить «кредитные каникулы» бизнесменам, имеющим кредит или заём, в случае если их доход упал на 30%. Однако правительственным указом смогут воспользоваться лишь некоторые предприниматели. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в стране в «сером секторе» может быть занято до 15 миллионов граждан.



Банки вынуждены отказывать в предоставлении отсрочек выплаты кредита многим заёмщикам. Причина отказа проста и непонятна одновременно – несоответствие требованиям программы. Сумма кредита не должна превышать установленные правительством размеры. Банк не учитывает даже добросовестность заёмщика до начала эпидемии.



Банк ВТБ с конца марта начал оформлять отсрочки заёмщикам, которые пострадали от пандемии. Всего банк одобрил обращений на общую сумму более 160 миллиардов рублей.



В Сбербанке своих цифр не озвучивали, но указали, что справляются с потоком клиентов, обратившихся с просьбой предоставления кредитных каникул.

Центральный банк предложил банковским организациям не портить репутацию заёмщикам, обратившимся с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Сами банки от этого получают серьёзную нагрузку, так как никакой компенсации за это от государства и клиентов не получат. Расходы у банка остаются на том же уровне, а доходы снижаются, как следствие этого образуется риск банкротства.



