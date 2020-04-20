Как выжить российским регионам после пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала о том, какое влияние окажет надвигающийся экономический кризис на регионы России и о мерах, которые в этой ситуации необходимо как можно быстрее принять.

По оценкам Натальи Зубаревич, доходы населения России до сих пор на 7% ниже уровня 2014 года. По прогнозу Высшей школы экономики, доходы россиян в ближайшее время упадут еще на 7%. В секторе экономики, где находятся малые предприятия, индивидуальные предприниматели и другие представители некорпоративной сферы, задействовано 28 миллионов человек из 72 миллионов общего числа занятых в России. По оценкам специалистов, доход этого сектора сократится на 20%.

Профессор отмечает, что наступающий кризис не будет повторением событий 2009 года, потому что основной удар придется не по промышленным предприятиям, а по сектору рыночных услуг, который находится в крупнейших российских городах. По некоторым оценкам, это коснется 10-15 миллионов человек, занятых в сферах непродовольственной торговли, операций с недвижимостью, гостиничного и ресторанного бизнеса. И это без учета данных по сферам туризма, культуры и спорта.

В настоящее время по официальной статистике пособия по безработице получают около 600 тысяч человек. По словам специалиста, служба занятости окажется полностью не готовой к многократному росту безработных за счет колоссального провала в секторе услуг.

«Без серьезнейших, широчайших мер поддержки мы получим очень сильное снижение доходов, застойную безработицу и сильное снижение рейтинга власти», - отмечает Зубаревич, подчеркивая, что на средстваразмером в прожиточный минимум, которые обещает выделить государство, прожить практически невозможно.

Специалист выделила основные виды налогов, от потери сборов которых пострадают регионы. Самые серьезные риски потерь НДФЛ там, где доля этого налога в доходах региона была максимальной и где очень велика занятость населения в секторе рыночных услуг – это Санкт-Петербург, Москва, Московская, Свердловская, Нижегородская области и Приморский край.

От потерь налога на прибыль может пострадать живущий на нефтегазовые доходы Сахалин.

Налог на совокупный доход практически полностью будет утрачен. Его потеря коснется Ивановской, Костромской, Кировской, Ростовской, Новосибирской, Калининградской областей, а также Краснодарского и Приморского края.

«Регионам придется помогать. Федеральный бюджет придется тратить и на дополнительный трансферт, потому что многие субъекты с их очень небольшими возможностями – они вообще никаких запасных денег не имеют, чтобы помочь бизнесу», - делает вывод Зубаревич.