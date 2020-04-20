Как выжить российским регионам после пандемии

Специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала о том, какое влияние окажет надвигающийся экономический кризис на регионы России и о мерах, которые в этой ситуации необходимо как можно быстрее принять.
По оценкам Натальи Зубаревич, доходы населения России до сих пор на 7% ниже уровня 2014 года. По прогнозу Высшей школы экономики, доходы россиян в ближайшее время упадут еще на 7%. В секторе экономики, где находятся малые предприятия, индивидуальные предприниматели и другие представители некорпоративной сферы, задействовано 28 миллионов человек из 72 миллионов общего числа занятых в России. По оценкам специалистов, доход этого сектора сократится на 20%.
Профессор отмечает, что наступающий кризис не будет повторением событий 2009 года, потому что основной удар придется не по промышленным предприятиям, а по сектору рыночных услуг, который находится в крупнейших российских городах. По некоторым оценкам, это коснется 10-15 миллионов человек, занятых в сферах непродовольственной торговли, операций с недвижимостью, гостиничного и ресторанного бизнеса. И это без учета данных по сферам туризма, культуры и спорта.
В настоящее время по официальной статистике пособия по безработице получают около 600 тысяч человек. По словам специалиста, служба занятости окажется полностью не готовой к многократному росту безработных за счет колоссального провала в секторе услуг.
«Без серьезнейших, широчайших мер поддержки мы получим очень сильное снижение доходов, застойную безработицу и сильное снижение рейтинга власти», - отмечает Зубаревич, подчеркивая, что на средстваразмером в прожиточный минимум, которые обещает выделить государство, прожить практически невозможно.
Специалист выделила основные виды налогов, от потери сборов которых пострадают регионы. Самые серьезные риски потерь НДФЛ там, где доля этого налога в доходах региона была максимальной и где очень велика занятость населения в секторе рыночных услуг – это Санкт-Петербург, Москва, Московская, Свердловская, Нижегородская области и Приморский край.