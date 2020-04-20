РКО в Челиндбанке стало дешевле

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Чтобы поддержать клиентов в непростые времена, в Челиндбанке снижены тарифы на РКО.

А следующие операции для клиентов стали бесплатными:

зачисление денежных средств на счета физических лиц, поступивших в безналичном порядке со счетов юридических лиц и ИП, открытых в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

подключение и использование сервиса «Информационный» Mobile-банкинг;

подключение к автоматическому информированию (посредством SMS и электронной почты);

информирование посредством электронной почты.

Снижена плата за информирование посредством SMS.

Кроме того, в Челиндбанке продолжает действовать специальное предложение для клиентов по РКО.

Если по вашей рекомендации новый клиент открывает расчетный счет в Челиндбанке, то вы получаете следующие бонусы:

бесплатное обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;

бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по вашей рекомендации;

месяц бесплатного обслуживания за каждого партнера.

Подать заявку на открытие счета можно на сайте Банка.