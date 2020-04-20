РКО в Челиндбанке стало дешевле

Чтобы поддержать клиентов в непростые времена, в Челиндбанке снижены тарифы на РКО.
А следующие операции для клиентов стали бесплатными:
- зачисление денежных средств на счета физических лиц, поступивших в безналичном порядке со счетов юридических лиц и ИП, открытых в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- подключение и использование сервиса «Информационный» Mobile-банкинг;
- подключение к автоматическому информированию (посредством SMS и электронной почты);
- информирование посредством электронной почты.
Снижена плата за информирование посредством SMS.
Кроме того, в Челиндбанке продолжает действовать специальное предложение для клиентов по РКО.
Если по вашей рекомендации новый клиент открывает расчетный счет в Челиндбанке, то вы получаете следующие бонусы:
- бесплатное обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
- бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по вашей рекомендации;
- месяц бесплатного обслуживания за каждого партнера.
Подать заявку на открытие счета можно на сайте Банка.