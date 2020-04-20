Карантин сократит доходы населения на 15%

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Института экономики роста и Института народнохозяйственного прогнозирования указали на вероятность падения ВВП и доходов россиян из-за распространения коронавирусной эпидемии как минимум на 15%.



Режим изоляции наносит огромный ущерб экономике и подрывает социальную стабильность. Но при этом предприниматели признались, что альтернативы ограничительным карантинным мерам не существует. Если карантин продлится в течение 2-3 месяцев, то ВВП сократится как минимум на 5%, а при 6-ти месячном - на 21%. Количество безработных может увеличиться до 14 миллионов человек, если карантин продлится полгода. Больше всего пострадают секторы малого и среднего бизнеса.



Эксперты подчёркивают, что «точка невозврата» может наступить в случае полугодового карантинного периода. Государство не сможет поддержать население и бизнес при помощи ресурсов, так как они закончатся.

Банки потеряют существенную часть доходов, так как заёмщики не смогут брать кредиты. Инвесторы покинут рынок.



Аналитики уточнили, что экономика России и без эпидемии находилась в стагнации на протяжении последних нескольких лет. Режим изоляции может создать серьёзные предпосылки для «драматического развития дальнейшей жизни страны».



