Российский карантин: кто оплатит вынужденный отдых

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 апреля 2020, 05:23 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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По всему миру из-за пандемии COVID-19 закрываются кафе и магазины, останавливаются производства. Многие государства выделяют десятки миллиардов долларов на сохранение рабочих мест, компенсацию зарплат и другие меры поддержки населения и бизнеса. Объем помощи в некоторых странах достигает 40% ВВП, Россия пока ограничилась суммой в 1,4 триллиона рублей (1,3% ВВП).

В таких странах как Германия, Дания и Швеция на время карантина предусмотрена компенсация зарплат. Государство возмещает компаниям от 70 до 100% выплаченной зарплаты, если они сохраняют рабочие места и не увольняют сотрудников, при этом их рабочее время может быть сокращено. В России программа помощи пока не предусматривает ни компенсаций, ни разовых выплат населению. До конца апреля россиянам установлен карантин, во время которого компании каким-то образом обязаны продолжать выплачивать зарплаты сотрудникам.

«У нас почему-то предпочитают поддерживать крупные отрасли, но сейчас нельзя ограничиваться только этим, потому что больше всего страдает мелкий бизнес, обычные граждане, которые фактически лишились источников существования, - не могут платить кредиты, не могут работать», - отмечает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил пойти по пути западных стран и на время кризиса в полтора-два раза увеличить пособие по безработице, а также выделить два-три триллиона рублей на поддержку бизнеса, чтобы компании могли выплатить хотя бы часть зарплат.

Отметим, что правительство РФ уже увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8 до 12 тысяч рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на это было выделено около 30 миллиардов рублей. Эта мера будет действовать до конца 2020 года. Владимир Путин заявил, что те, кто потерял работу после 1 марта, смогут с апреля по июнь получать максимальное пособие.