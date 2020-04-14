Акции российских золотодобытчиков выросли до рекордных уровней

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14 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Акции трех крупнейших российских золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл» и «Селигдар» обновили исторические максимумы на торгах Московской биржи.

Спрос на бумаги золотодобывающих компаний вырос после того, как цены на золото достигли максимума с осени 2012 года – это 1785 долларов за унцию. Специалисты говорят, что цены на золото повышаются «на опасениях о продлении карантинных мер и их негативного влияния на мировую экономику». Кроме того, инвесторы используют золото как защитный актив – они покупают драгметалл и продают более рисковые активы.

Также сообщается, что падение мирового ВВП будет происходить на фоне масштабных вливаний денег со стороны ведущих центробанков, что приведет к размыванию ценности валют, поэтому золото и золотодобывающие компании продолжают пользоваться спросом.

Эксперты считают, что в ближайшее время золото может продолжить рост.