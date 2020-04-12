Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

В ЕАЭС действует запрет на вывоз чеснока, гречки, семян подсолнуха

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В ЕАЭС действует запрет на вывоз чеснока, гречки, семян подсолнуха
pexels.com

В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия. Под запрет на вывоз из стран союза попали: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Запрет направлен на то, чтобы помочь обеспечить граждан достаточным количеством продуктов на время самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.

Решение, принятое коллегией ЕЭК 31 марта, будет действовать до 30 июня текущего года.
Как отмечают эксперты, мука грубого помола идет на изготовление армянского лаваша.
В Казахстане возрос  спрос на репу. Поэтому этот овощ ограничили к вывозу.

 

ИЧ

Общество

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью