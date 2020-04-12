В ЕАЭС действует запрет на вывоз чеснока, гречки, семян подсолнуха

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12 апреля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия. Под запрет на вывоз из стран союза попали: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.



Запрет направлен на то, чтобы помочь обеспечить граждан достаточным количеством продуктов на время самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.

Решение, принятое коллегией ЕЭК 31 марта, будет действовать до 30 июня текущего года.

Как отмечают эксперты, мука грубого помола идет на изготовление армянского лаваша.

В Казахстане возрос спрос на репу. Поэтому этот овощ ограничили к вывозу.