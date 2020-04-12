Российский нефтяник сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

pixabay.com

Вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун оценил новое соглашение с ОПЕК по ограничению добычи нефти. Российский нефтяник-бизнесмен сравнил новую сделку ОПЕК+ Брестским миром.

В комментарии Федуна говорится, что соглашение по нефтедобыче имеет как позитивные, так и негативные стороны. Он ответил на вопрос адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу черного золота на 2,5 млн баррелей до 8,5 млн баррелей в сутки так: «Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой».