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Путин рассказал о заказах на российскую военную технику. Он уверен в ее востребованности

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал о заказах на российскую военную технику. Он уверен в ее востребованности
Kremlin Pool/Global Look Press

Объем экспортного портфеля заказов на российскую военную технику составляет более 55 млрд долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. 

Как отметил глава российского государства, план был перевыполнен на 2%. За границу было поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов.  В числе партнеров – около 100 стран мира. Хороший импульс в этой сфере был дан проведением в октябре прошлого года саммита Россия-Африка. На нем были подписаны контракты на общую сумму около миллиарда долларов. Владимир Путин зaявил, что у него нет сомнений в конкурентоспособности и востребовaнности российской военной техники нa мировом рынке. "Это обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками", - сказал Путин.

Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей ряда предприятий ОПК.

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