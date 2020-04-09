Банк России меняет золото на доллары. Что бы это значило?

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9 апреля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Коммерческим банкам созданы благоприятные условия для экспорта золота. Сам Центробанк постепенно снижает закупку драгоценного металла в качестве резервов, объясняя это спросом на валютную ликвидность.



В результате только в январе-феврале 2020 года из России было вывезено в семь раз больше золота, если считать в годовых цифрах. Это 17 тонн золота на 854 млн долларов. 90% этого объёма поступило в Великобританию.



Приостановка с 1 апреля закупки Центральным банком золота для монетарного резерва ставит под угрозу золотодобывающую отрасль России. Даже включение в эту цепочку экспорта коммерческих банков не обеспечивает того объёма, который закупало государство. Банк России лишь сообщил, что возобновит закупки золота в случае изменения ситуации на рынке.



Золотопромышленники не могут продавать золото за рубеж напрямую. Только через банки, поэтому они сейчас обращаются к руководителям кредитных организаций с просьбой увеличить экспорт, а к государству - нарастить объёмы пополнения Госфонда. Благоприятная конъюнктура международного рынка драгоценных металлов, где золото находится на позициях многолетнего максимума, позволяет надеяться, что золотодобывающая отрасль России не пострадает. Ведь обычно во время кризиса банки предпочитают запасаться золотом, а не бумажками, которые могут обесцениться.



