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Экономист объяснил, почему люди стали меньше использовать наличные деньги

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист объяснил, почему люди стали меньше использовать наличные деньги
Фото: pixabay.com

Экономист Владислав Жуковский рассказал, что в условиях коронавируса и самоизоляции использование наличных денег стало опасно, потому что уже известно, что вирус может жить на купюрах до нескольких дней.

"Да и самоизоляция увела покупателей к покупкам в системе онлайн. Но гораздо более серьезная проблема не в том, уйдет ли наличная оплата из оборота, а в том, что у людей в режиме самоизоляции скоро закончатся деньги вообще", - добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что почти все россияне живут от зарплаты до зарплаты, а также выплачивают кредиты.

АГ

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