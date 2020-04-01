Зачем чиновники подставляют президента Путина? Это злой умысел или собственная некомпетентность?

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

В марте 2020 г. президент Владимир Путин вызвал громкую полемику, заявив, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. Нацлидер объяснил, что исходит из методики Всемирного банка: все люди, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда, и есть средний класс. Путина крепко подставили помощники, но их можно понять – наличие состоятельной, довольной ситуацией в стране прослойки говорит о стабильности режима. Конечно, Кремлю очень хотелось бы услышать, что три четверти людей благоденствуют, несмотря на «холодную войну», пенсионную реформу, отток капиталов, огосударствление бизнеса, разорение регионов. Но жизнь устроена иначе.



Занимательная и печальная статистика творит чудеса. Россия в 2015 г. уделала США по производительности труда. А подвох в том, что рубль рухнул вдвое, и страна стала производить в рублях вдвое больше продукции. Аналогично в 2019 г. у нас выросло количество молодых учёных, поскольку для этой категории повысили возрастную планку с 42 до 45 лет. У чиновника такие номера в крови.



Чиновник, который однажды подсунул президенту запись с американского вертолёта «Апач», громящего талибов, головы явно не имел. Путин показал запись режиссёру Оливеру Стоуну, будто это русские громят сирийских террористов, – и вышел конфуз. Помощник, насчитавший 70% среднего класса в России по методике Всемирного банка, не намного умнее. Ведь нетрудно догадаться, что эту логику разберут на атомы. И выйдет новая неприятность.



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