МВФ предлагает Украине свои условия сотрудничества

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Международный валютный фонд предлагает Украине вместо 5,5 миллиарда долларов целых 8. Первая часть кредита может поступить в «Незалежную» уже в апреле. Однако, чтобы получить финансовые средства, Украина должна принять несколько законов.



Из-за карантина по коронавирусу Рада не может приступить к работе. Но даже при нормальной ситуации украинские чиновники никак не сойдутся во мнении относительно предлагаемых законопроектов.



Первый закон должен отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Депутаты увязли в поправках, понимая что такой закон можно принимать только путём проведения всенародного референдума. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекает в результате этого распад государства.



МВФ также ждёт от парламента Украины запрета на возврат владельцам банков, которые были обанкрочены или национализированы. В первую очередь речь идёт о бизнесмене Коломойском, который потерял управление над своим банком в период правления Петра Порошенко. Сам бизнесмен предлагал правительству объявить в стране дефолт и не соглашаться на условия МВФ.



Президент Зеленский заинтересован в получении кредита МВФ, так как страна находится в глубоком экономическом кризисе да ещё коронавирус может принести ужасные людские и материальные потери.



