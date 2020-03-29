Вице-премьер Белоусов назвал детали программы кредитов бизнесу на зарплаты

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29 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Белоусов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о программе кредитования бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Власти нашей страны намерены обеспечить компании малого и среднего бизнеса беспроцентными займами на неотложные нужды, особенно на выплату работникам зарплат.

Белоусов отметил, что эта программа кредитования бизнеса будет очень дорогой для государства, но правительству Российской Федерации придется на это пойти. Первый вице-премьер подчеркнул, что эта форма поддержки будет доступна только для малого и среднего бизнеса, для людей, которым «нечем платить зарплату». Он уточнил, что в этой программе не могут быть использованы механизмы, связанные с залогом.

«Должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75% — это должна быть практически нулевая ставка. И это должен быть кредит где-то от 6 до 8 месяцев», — пояснил Андрей Белоусов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, сейчас правительство работает почти в круглосуточном режиме.

Центральный банк РФ обещал направить до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат без задержек.