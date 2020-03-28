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Компания OneWeb заявила о банкротстве

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Компания OneWeb заявила о банкротстве
фото: pixabay.com

Британская компания-стартап OneWeb, которая запускает спутники с космодромов Восточный в России и Байконур в Казахстане, заявила о банкротстве. Компания и некоторые из ее контролируемых филиалов подали заявление в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк. В заявке, в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве, просьба о предоставлении защиты.

27 марта газета Financial Times сообщила со ссылкой на собственный источник, что OneWeb может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников до конца дня. Глава компании Адриан Штекель подтвердил информацию об увольнении части сотрудников.

В компании сообщили, что с начала года OneWeb пыталась привлечь инвестиций. Компания могла получить финансирование в скором времени, но на процесс получения инвестиций повлияло ухудшение экономической ситуации в мире и нестабильность рынков, связанных с распространением нового коронавируса COVID-19.

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. По данным РИА Новости, с Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного — шесть, с Куру — шесть (один уже выполнен).

ИЧ

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