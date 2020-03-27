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Карантин даёт возможность сделать состояние некоторым предпринимателям

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Карантин даёт возможность сделать состояние некоторым предпринимателям

Пока одни бизнесмены подсчитывают убытки от эпидемии, другие предпринимают попытки получения крупного капитала. Во время карантина у граждан увеличивается спрос на интернет-ресурсы, товары для развлечений, услуги доставки, медицинские препараты, средства защиты. А высокий курс доллара ставит по угрозу 100 российских отраслей, которые могут обанкротиться и закрыться.

Падение рубля привело к увеличению стоимости сырья, материалов, комплектующих элементов. В зону риска попали производство мясных продуктов, электрооборудования, бытовой техники.

Президент России Владимир Путин заявил, что малый и средний бизнес больше всего ощутит последствия пандемии и проблемы на валютном рынке. На следующей неделе правительство планирует совместно со Сбербанком и ВТБ запустить проект по предоставлению льготных кредитов бизнесменам.

Предприниматели, которые обслуживают клиентов посредством интернета и компании по доставке продуктов могут сколотить неплохой капитал. Эти услуги сейчас особо востребованы. Также растёт спрос на интернет-игры, образовательные программы. Значительные позиции на рынке укрепили компании, производящие защитные маски и тесты для диагностики заболеваний.

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