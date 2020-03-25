На Южном Урале увеличат зарплаты

Аргументы Недели → Экономика

25 марта 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Правительство Челябинской области, профсоюзы и работодатели заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Новый документ предусматривает повышение зарплаты, это коснется более 1,7 миллиона южноуральцев.

Ключевая задача соглашения заключается в том, чтобы обеспечить опережающий рост реальной зарплаты работников предприятий относительно индекса потребительских цен на товары и услуги. Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, подписанию дополнительного соглашения предшествовала серия встреч с представителями профсоюза и работодателями, это позволило прийти к единой позиции.

Глава региона поблагодарил Федерацию профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей, а также всех, кто участвовал в переговорах.

Впервые в рамках соглашения в области предусмотрена система социального мониторинга для выявления конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. Властям рекомендовали ежегодно индексировать зарплаты работников муниципальных учреждений на величину, превышающую индекс потребительских цен.

- Считаю, мы предугадали возможное напряжение, и все наши решения зафиксировали до наступления всех форс-мажорных обстоятельств, - отметил Алексей Текслер. - На своем региональном уровне мы в постоянном взаимодействии с правительством России принимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние пандемии на экономику и социальное самочувствие южноуральцев.

Первые итоги соглашения подведут этой осенью. Срок его действия истекает в конце года, поэтому губернатор поручил разработать новый документ.