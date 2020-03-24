Какую поддержку получат южноуральские предприятия и население во время пандемии

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24 марта 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер утвердил план по развитию экономики в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

На Южном Урале будет создан штаб по работе с компаниями, чьи доходы резко сократятся в связи с карантинными мероприятиями, будут разработаны меры поддержки для ведущих предприятий региона. В частности, власти области будут рекомендовать кредитным организациям установить мораторий на досрочное взыскание задолженности по кредитам, рост процентных ставок не допустим. В ближайшее время появится законопроект по инвестиционного налоговому кредиту. Для поддержки сельхозпроизводителей предполагается субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам.

Предприятиям малого и среднего бизнеса предложат отсрочки по арендным платежам, упрощенную программу льготного кредитования. Отдельная программа будет разработана для поддержки южноуральцев. Так, власти будут помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации из-за кризиса. Управляющим компаниям будет рекомендовано на начислять пени на услуги ЖКХ для таких семей.

Всем работодателям региона будет рекомендовано перевести сотрудников на гибкий график работы с сохранением заработной платы. Появится программа по снижению напряжения на рынке труда.

«В этот документ мы будем по мере необходимости вносить изменения, соответствующие ситуации. Прошу держать на пульсе руку, мы должны сделать все, чтобы смягчить удар по экономике региона из распространения коронавируса», - сказал Алексей Текслер.

Отметим, что в настоящее время в городе Миассе Челябинской области проходит лечение молодой человек, заразившийся коронавирусом в Испании. В Челябинске условно положительные анализы получили еще 6 человек - все они вернулись из-за границы. Подтверждения диагноза ждут из федеральной лаборатории в Новосибирске.