Экономический кризис на фоне коронавируса имеет искусственный характер

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус стал одной из самых серьёзных проблем для человечества в XXI веке. Он затронул все государства, остановил многие экономические процессы, но этот кризис будет недолгим. Он имеет искусственный характер, – написал профессор IE Business school Максим Миронов в своём блоге на сайте «Эхо Москвы».



Правительства государств мира сами тормозят производственные и экономические процессы, чтобы остановить распространение эпидемии. Как только ограничения будут сняты, экономика вернётся в прежнее русло.



По мнению эксперта, если происходит крупная трагедия в Европе, то она активнее освещается в СМИ по сравнению с аналогичными событиями в Азии или Африке. То же самое можно сказать и о коронавирусе. Пока он «бродил» по Китаю, это мало кого интересовало. Но когда рост эпидемии начался в Европе, мировые СМИ стали просто трубить о пандемии. Возможно, это неприятно слышать, но это факт.



