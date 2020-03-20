Как поддержать развитие инновационных отраслей Южного Урала

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20 марта 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Владислав Халамов и Алексей Текслер

По мнению Владислава Халамова, директора Дома юношеского технического творчества, меры по поддержке самых современных инженерных направлений и науки нужно закрепить в Конституции.

Владислав Халамов считает, что система дополнительного образования Челябинской области готовит кадры, которые смогут работать на инновационных предприятиях.

«Южноуральская система дополнительного образования готовит их к современным будущим профессиям с помощью профориентации, у нас есть самые современные инновационные площадки: «Кванториумы», IT-кубы, - цитирует Владислава Халамова «Южноуральская панорама». - Наши воспитанники выигрывают российские и международные технические соревнования по робототехнике, судомоделированию. Мы выявляем своих воспитанников-героев, но дальше какова их судьба?».

По мнению эксперта, все эти ребята вряд ли останутся в регионе, если не найдут интересной и хорошо оплачиваемой работы. Но чтобы выстроить систему комплексной государственной поддержки, необходимо закрепить это в основном законе страны.

«Все это мной прочувствовано на практике настолько глубоко, что я абсолютно убежден, что только через меры системной комплексной государственной поддержки можно выстроить инфраструктуру для того, чтобы наша экономика была на базе не только существующих отраслей, но и самых новых», - подчеркнул эксперт.