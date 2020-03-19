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Российскому рублю есть куда падать

18 марта на Московской бирже рубль достиг технического минимума. Доллар оценили в 80,87 рублей

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Российскому рублю есть куда падать
Фото: соцсети

Обвал цен на сырье грозит России резким сокращением валютной выручки, при этом зависимость от импорта никуда не исчезнет. На рынке появляется ажиотажный спрос на валюту.

Впервые за последние 17 лет нефть сорта Brent подешевела до $23 за баррель, а российский сорт Urals, вообще перестали покупать за рубежом. Саудовская Аравия, не сумев договориться с Россией о продлении сделки ОПЕК+, начала агрессивную экспансию на европейский рынок. Для того чтобы выдавить Россию из ее традиционной ниши, саудиты начали предлагать беспрецедентные скидки. Серьезные аналитики допускают «стрессовый сценарий» с укреплением доллара до 90-100 рублей, если нефть задержится на отметке $20 за баррель.

 

Источник: Новая газета

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