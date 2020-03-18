Нежеланию россиян заниматься бизнесом нашли объяснение

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Общественный омбудсмен Виктор Ермаков рассказал, почему большинство россиян не желают уходить в бизнес.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 76% жителей столицы не желают заниматься бизнесом и открывать свое малое дело в ближайшие три года. Лишь 22% изъявили желание стать бизнесменами. При этом только 8% из них заявили о серьезных планах открытия собственного дела, а 14%, что обдумывают разные идеи.

«Если эти цифры сравнить с подобного рода опросами разных экономик, то увидим, что они не очень и отличаются. То есть, менталитет людей таков, что процент тех, кто готов брать на себя риски и ответственность, не очень высокий. Тем не менее, у нас в России желающих заниматься бизнесом гораздо меньше. Причина одна - это риски, которые сопровождают предпринимательскую деятельность», -считает Ермаков.