Реальная динамика цен февраля - последнего предкризисного месяца

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вспышка коронавирусной инфекции серьезно замедлила темпы мировой экономики. Что касается России, то совокупность всех факторов, включая пандемию, ситуацию на нефтяном рынке, обвал рубля и снижение покупательской активности, могут стать причиной рецессии. На рынках выросла неопределенность, но с тем, что кризис будет значительно более глубоким, чем казался сначала, согласны все эксперты.

Исследовательская группа ИД «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» начинает публикацию цикла информационно-аналитических материалов, характеризующих социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации.

Материалы построены на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.

Сегодня кажется мало реальным, но еще месяц назад органы статистики фиксировали падение роста цен на товары и бензин. Показатель официальной инфляции в феврале продолжил положительную тенденцию трех прошлых месяцев и, по расчётам Росстата, получил значение в 0,33%.

Исследовательский холдинг Ромир представляет индекс Дефлятора, отражающий реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

В феврале 2020 вектор Дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал рост в 0,20%,. Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 1,2% и 0,7% соответственно. Замедление роста Дефлятора связано с падением роста цен на товары и бензин.

График 1. Ежемесячное сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата (в % к предшествующему периоду).Февраль 2019 – февраль 2020.

Источник: Romir Scan Panel, Росстат

Замедление индекса дефлятора связано в первую очередь с замедлением роста цен на товары: 0,47% прирост против 2,67% прироста в январе (см. График 2). Кроме того, существенно, по сравнению с январем, замедлился рост цен на бензин: 0,07% по сравнению с 0,45% в январе.

График 2. Дефлятор реальных потребительских цен на ЖКХ, бензин и товары (в % к предшествующему периоду). Февраль 2019 – февраль 2020.