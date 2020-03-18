Челиндбанк занял 40 место в рейтинге самых надежных банков России

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков -2020».

Аналитики Forbes изучили рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрали самые надежные среди них.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» находится на 40 месте в рейтинге «100 надежных российских банков -2020». Это самая высокая позиция среди банков УрФО.

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, а также ключевые финансовые показатели банков.

Отметим, что Челиндбанк входит в сотню самых надежных российских банков по версии Forbes третий год подряд.

Челиндбанк имеет рейтинги: