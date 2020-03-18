Челиндбанк занял 40 место в рейтинге самых надежных банков России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков -2020».
Аналитики Forbes изучили рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрали самые надежные среди них.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» находится на 40 месте в рейтинге «100 надежных российских банков -2020». Это самая высокая позиция среди банков УрФО.
При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, а также ключевые финансовые показатели банков.
Отметим, что Челиндбанк входит в сотню самых надежных российских банков по версии Forbes третий год подряд.
Челиндбанк имеет рейтинги:
- от международного агентства Fitch Ratings – долгосрочный РДЭ «ВВ», прогноз «Стабильный»;
- от российского агентства Эксперт РА – рейтинг кредитоспособности «ruA+», прогноз «Стабильный».