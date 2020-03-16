Курс рубля 16 марта

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16 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В понедельник, 16 марта, курс рубля начал снижение. По данным Московской биржи на 11:36 мск, доллар вырос до 74,8 рубля (+3%). Курс евро вырос на 4,2%, до 84,12 рубля.

На 11:40 мск евро замедлил рост и находился на отметке 83,9 рубля. Это на 3,9% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии в пятницу, 13 марта.

Далее сегодня на торгах курс доллара вырос на 3,34% до 75,023 рубля. К 12:10 мск на Московской бирже курс евро поднялся на 4,25%, до 84,165.

На открытии торгов упали основные российские индексы. На 10:01 индекс Мосбиржи составлял 2246,21 пункта (–3%), индекс РТС — 973,25 пункта (–1,9%), - сообщает "Коммерсантъ". Падение нефтяных котировок и ослабление валют развивающихся стран привели к резкому подъему курса доллара и евро на биржевых торгах.

Аналитики ING комментируют, что недавняя вспышка коронавируса привела к значительному ухудшению настроений в отношении рисковых активов на мировых рынках, и в сочетании с разрывом сделки ОПЕК + и последовавшим за этим падением цены на нефть заставило российский рынок войти в новую реальность, - передает РБК.

Эксперты Iбанка понизили прогноз курса рубля на этот год с 64-68 руб. до 70-72 руб. из-за пересмотра прогноза цен на нефть. Аналитики сократили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $43 за баррель.